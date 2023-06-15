Жирков пойдет учиться на тренерскую лицензию

Юрий Жирков подтвердил, что будет учиться на тренера.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.

Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал 39-летний экс-футболист.