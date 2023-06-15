Жирков пойдет учиться на тренерскую лицензию

На лицензию вообще-то сдают экзамены. Либо получают её. Уж никак не учатся на неё.
Юрий Жирков подтвердил, что будет учиться на тренера.
«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.
Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал 39-летний экс-футболист.
- Последним клубом Жиркова были «Химки».
- Он объявил о завершении карьеры в прошлом году.
- Защитник брал со сборной России бронзу Евро-2008.