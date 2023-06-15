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    Жирков пойдет учиться на тренерскую лицензию

    Юрий Жирков подтвердил, что будет учиться на тренера.

    «Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.

    Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал 39-летний экс-футболист.

    • Последним клубом Жиркова были «Химки».
    • Он объявил о завершении карьеры в прошлом году.
    • Защитник брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6474

      Давид59 40 минут назад

      На лицензию вообще-то сдают экзамены. Либо получают её. Уж никак не учатся на неё.

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      Рейтинг: +254

      kara-mba 1 час назад

      В заголовке Жирков пойдет учиться на тренерскую лицензию, после слова учиться надо поставить точку.

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      Рейтинг: +3555

      momwig_ 1 час назад

      Я думал, он умнее... Позвонили, наверное буду обучаться, но не знаю, но приму участие.. Хм, наверное, уж лучше в Думу.

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