Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансировании «Балтики», которая вышла в РПЛ.

– Мы сохраняем региональное финансирование плюс у нас появился большой партнер в лице «Ростеха», который будет существенно поддерживать клуб.

– В каком соотношении будет это финансирование?

– Кто ж вам скажет? Я точно не скажу.

– Какова задача «Балтики» в новом сезоне?

– Задача максимум – закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться.