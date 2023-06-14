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    • Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон РПЛ

    Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон РПЛ

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансировании «Балтики», которая вышла в РПЛ.

    – Мы сохраняем региональное финансирование плюс у нас появился большой партнер в лице «Ростеха», который будет существенно поддерживать клуб.

    – В каком соотношении будет это финансирование?

    – Кто ж вам скажет? Я точно не скажу.

    – Какова задача «Балтики» в новом сезоне?

    – Задача максимум – закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться.

    • «Балтика» заняла второе место в Первой лиге.
    • Клуб из Калининграда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      Таврида 20 минут назад

      Ростех кинул Арсенал чтобы Пиво поддержать, ню-ню)

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