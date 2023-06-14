Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» на сезон РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансировании «Балтики», которая вышла в РПЛ.
– Мы сохраняем региональное финансирование плюс у нас появился большой партнер в лице «Ростеха», который будет существенно поддерживать клуб.
– В каком соотношении будет это финансирование?
– Кто ж вам скажет? Я точно не скажу.
– Какова задача «Балтики» в новом сезоне?
– Задача максимум – закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться.
- «Балтика» заняла второе место в Первой лиге.
- Клуб из Калининграда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.
Источник: «РБ Спорт»