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    Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым сильным форвардом РПЛ.

    «Самый сильный нападающий РПЛ – Джон Кордоба, против него сложнее всего играть.

    Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Федор всегда играет за мою команду на тренировках», – сказал Роша.

    • Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года.
    • В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 1 час назад

      Самый опасный Дзюба. Может подскочить и дрочить всем.
      :)))

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