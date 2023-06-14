Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым сильным форвардом РПЛ.

«Самый сильный нападающий РПЛ – Джон Кордоба, против него сложнее всего играть.

Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Федор всегда играет за мою команду на тренировках», – сказал Роша.