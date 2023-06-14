Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ

Самый опасный Дзюба. Может подскочить и дрочить всем.
:)))
Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым сильным форвардом РПЛ.
«Самый сильный нападающий РПЛ – Джон Кордоба, против него сложнее всего играть.
Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Федор всегда играет за мою команду на тренировках», – сказал Роша.
- Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 10 ассистов в 37 матчах.