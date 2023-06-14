Сторожук рассказал о ситуации в тульском «Арсенале»: в команде осталось пять игроков на контрактах

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился подробностями ситуации в клубе.

Футболисты команды четыре месяца не получают зарплату.

Из клуба ушел основной спонсор – «Ростех».

«Арсенал» занял 13-е место в прошедшем сезоне Первой лиги.

– Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?

– Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...

– Четыре месяца?

– Да, четыре.

– Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?

– Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

– А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?

– У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.

– И какую?

– Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.

– Когда в последний раз общались с президентом клуба Гурамом Аджоевым?

– Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?

– Дата сборов тоже не определена?

– Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов.

– Пять?!

– Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.