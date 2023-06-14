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    • Сторожук рассказал о ситуации в тульском «Арсенале»: в команде осталось пять игроков на контрактах

    Сторожук рассказал о ситуации в тульском «Арсенале»: в команде осталось пять игроков на контрактах

    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился подробностями ситуации в клубе.

    • Футболисты команды четыре месяца не получают зарплату.
    • Из клуба ушел основной спонсор – «Ростех».
    • «Арсенал» занял 13-е место в прошедшем сезоне Первой лиги.

    – Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?

    – Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...

    – Четыре месяца?

    – Да, четыре.

    – Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?

    – Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

    – А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?

    – У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.

    – И какую?

    – Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.

    – Когда в последний раз общались с президентом клуба Гурамом Аджоевым?

    – Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?

    – Дата сборов тоже не определена?

    – Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов.

    – Пять?!

    – Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 2 часа назад

      Какой клуб?))) У нас с городом стала беда, а если и на город плевать то на футбол и подавно...

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