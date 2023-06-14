Сторожук рассказал о ситуации в тульском «Арсенале»: в команде осталось пять игроков на контрактах

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился подробностями ситуации в клубе.
- Футболисты команды четыре месяца не получают зарплату.
- Из клуба ушел основной спонсор – «Ростех».
- «Арсенал» занял 13-е место в прошедшем сезоне Первой лиги.
– Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?
– Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...
– Четыре месяца?
– Да, четыре.
– Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?
– Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...
– А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?
– У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.
– И какую?
– Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.
– Когда в последний раз общались с президентом клуба Гурамом Аджоевым?
– Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?
– Дата сборов тоже не определена?
– Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов.
– Пять?!
– Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.