Тренер «Зенита» раскрыл необычную причину, по которой бразильцы не уезжают из России

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты не уезжают из России.

«Хотите, я назову важный фактор, который является плюсом России? Знаете, почему футболисты не хотят уезжать? Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года.

В других чемпионатах такого нет. Когда бразильцы обсуждают возможный трансфер, они на это обращают внимание.

В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги.

Понятно, что не хватает еврокубков сейчас, но я не вижу причин уезжать в клуб‑середняк из европейского чемпионата», – заявил Оливейра на ютуб-канале «СБГ Шоу».