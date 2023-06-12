Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Зенита» раскрыл необычную причину, по которой бразильцы не уезжают из России

    Тренер «Зенита» раскрыл необычную причину, по которой бразильцы не уезжают из России

    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты не уезжают из России.

    «Хотите, я назову важный фактор, который является плюсом России? Знаете, почему футболисты не хотят уезжать? Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года.

    В других чемпионатах такого нет. Когда бразильцы обсуждают возможный трансфер, они на это обращают внимание.

    В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги.

    Понятно, что не хватает еврокубков сейчас, но я не вижу причин уезжать в клуб‑середняк из европейского чемпионата», – заявил Оливейра на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    Новости по теме
    Только два клуба РПЛ заработали больше 1 миллиарда призовых в сезоне-2022/23
    Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана 2
    Зарема: «Сочи» ушел в глубокую деменцию. Теперь очередь «Оренбурга» доказывать, что они – не фарм-клуб «Зенита» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Болотоход 37 минут назад

      Бред! Ради бабла здесь зулусы питерские)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18595

      NewLife 1 час назад

      Бразильцы спрашивают, к кому обращаться в Газпроме и где эта очередь в которой можно занять место, чтобы из фавел в миллионеры и рождество дома.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      НикКин 1 час назад

      Складно врет а секрет прост кто еще будет этим бездарям платить такие деньги как не в зените

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14118

      R_a_i_n 1 час назад

      Лицемер. Забери у Малкома 7 лимонов в год и дай 700 тысяч... Плевать он хотел на этот отпуск.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1701

      vmonomah17 2 часа назад

      А я думал деньги)))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5337

      Питерский князь > vmonomah17 2 часа назад

      Перестань думать жопой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1529

      Болотоход > Питерский князь 36 минут назад

      У тебя вместо мозгов - топор в башке!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5337

      Питерский князь > Болотоход 3 минуты назад

      Да ты что?
      У тебя куй в жопе.
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 