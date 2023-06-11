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    Ивич объяснил, почему Сафонов не играл в Суперфинале

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал вратарский вопрос после кубкового Суперфинала против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    «Почему оставил Станислава Агкацева, а не выпустил Сафонова на пенальти? Агкацев 95 минут провел на поле, он был готов.

    В тех играх, которые он провел, он доказал, что готов лучше Сафонова», – сказал серб.

    • Агкацев проиграл серию пенальти.
    • Оба вратаря – клубные воспитанники.
    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2023 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18496

      житель СПб 23 минуты назад

      Надо срочно Сафонова забирать в Питер - пока он в Краснодаре не в фаворе...

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      Рейтинг: +24811

      DOCTOR PENALTY > житель СПб 4 минуты назад

      Так Сафонов для этого и устраивает спектакль с грубыми ошибками, чтобы побыстрее и подешевле перебраться к вам.

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