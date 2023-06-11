Ивич объяснил, почему Сафонов не играл в Суперфинале

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал вратарский вопрос после кубкового Суперфинала против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Почему оставил Станислава Агкацева, а не выпустил Сафонова на пенальти? Агкацев 95 минут провел на поле, он был готов.

В тех играх, которые он провел, он доказал, что готов лучше Сафонова», – сказал серб.