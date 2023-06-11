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    Гинер назвал цель ЦСКА в следующем сезоне

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что команда будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

    – Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне?

    – Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле.

    • ЦСКА сегодня выиграл Fonbet Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар».
    • В РПЛ клуб занял второе место.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      Теркчанин 1 час назад

      так если замахнешься на чемпионство,а оно возьми и отмахнись,мало не покажется,гы,гы,гы,

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