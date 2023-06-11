Гинер назвал цель ЦСКА в следующем сезоне

так если замахнешься на чемпионство,а оно возьми и отмахнись,мало не покажется,гы,гы,гы,
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что команда будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.
– Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне?
– Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле.
- ЦСКА сегодня выиграл Fonbet Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар».
- В РПЛ клуб занял второе место.