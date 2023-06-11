Гинер назвал цель ЦСКА в следующем сезоне

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что команда будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

– Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне?

– Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле.