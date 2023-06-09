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    • Хави озвучил «Барселоне» требования по зарплате в случае продления контракта

    Хави озвучил «Барселоне» требования по зарплате в случае продления контракта

    «Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером Хави.

    43-летний специалист хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

    Клуб пока не готов пойти на такие условия.

    • Контракт Хави с «Барсой» истекает в 2024 году.
    • Каталонцы в прошедшем сезоне выиграли Примеру и Суперкубок Испании.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14562

      Skull_Boy 3 часа назад

      Барселона хочет все лучшее и на халяву так не бывает, и надписывали контракты с неликвидными лавочниками, а теперь не знают что делать и если даже прерывать контракты, то все равно надо платить неустойку, а хлама в составе очень много

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