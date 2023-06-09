Хави озвучил «Барселоне» требования по зарплате в случае продления контракта

Барселона хочет все лучшее и на халяву так не бывает, и надписывали контракты с неликвидными лавочниками, а теперь не знают что делать и если даже прерывать контракты, то все равно надо платить неустойку, а хлама в составе очень много
«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером Хави.
43-летний специалист хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Клуб пока не готов пойти на такие условия.
- Контракт Хави с «Барсой» истекает в 2024 году.
- Каталонцы в прошедшем сезоне выиграли Примеру и Суперкубок Испании.