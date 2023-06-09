«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»

что за бред, зачем его отдавать... понятно что белингем пришел, есть кама и чуамени и вроде как можно пожертвовать вальверде за сотку чтобы купить кейна и типа " все счастливы" и реал лишнего не потратил.. но капец, вальверде топ
Федерико Вальверде может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед».
В английском клубе высоко оценивают игровые качества 24-летнего полузащитника.
Мадридцы потребуют за игрока 100 миллионов евро, и «МЮ» готов заплатить нужную сумму.
- В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с «Реалом» действует до 2027 года.
- Прошлым летом из Мадрида в Манчестер перебрался другой хавбек – Каземиро.