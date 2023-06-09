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    • «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»

    Федерико Вальверде может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед».

    В английском клубе высоко оценивают игровые качества 24-летнего полузащитника.

    Мадридцы потребуют за игрока 100 миллионов евро, и «МЮ» готов заплатить нужную сумму.

    • В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с «Реалом» действует до 2027 года.
    • Прошлым летом из Мадрида в Манчестер перебрался другой хавбек – Каземиро.

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    Источник: Todofichajes

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12553

      DeStar 3 часа назад

      что за бред, зачем его отдавать... понятно что белингем пришел, есть кама и чуамени и вроде как можно пожертвовать вальверде за сотку чтобы купить кейна и типа " все счастливы" и реал лишнего не потратил.. но капец, вальверде топ

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