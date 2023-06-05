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    • Джикия и Соболев улыбались под кричалку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»

    Джикия и Соболев улыбались под кричалку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»

    Спартаковцы Георгий Джикия, Александр Соболев и Руслан Литвинов встретились с активными фанатами команды.

    Это произошло после матча Медиалиги между «Народной командой» и «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене».

    Футболисты заряжали вместе с болельщиками кричалки. Когда фанаты стали скандировать «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!», игроки «Спартака» молча улыбались.

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    Источник: Sports.ru

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    05.06.2023 23:11
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1995

      Suvorov51 7 минут назад

      Нет такой еоманды Зенит- есть питерская помойка, Зенит- умер 1992 году во второй лиги, а потом родилась питерская помойка просто придумали и притащили в вышку с тех пор это питерская помойка, да и сами бом..жи это знают, но что делать ПРОМКВАС создал ее из газа, надутые шемьпиньоны а точнее ПОМОЙКА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18564

      NewLife 9 минут назад

      дбёбы

      0
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      Рейтинг: +2503

      моэм 1 час назад

      Неандертальцы....им для смеха скоро будет достаточным показать палец , а при виде двух видимо надорвут животики от смеха .

      0
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      А про игру (футбол!) этой медиалиги ни слова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7989

      Томик 7 часов назад

      "Зенит" - это команда, которая в 1992 году попала в высшую лигу РФ по распределению, а должна была попасть во вторую лигу СССР, согласно спортивному принципу. Так что непонятно вообще, что она тут делает... Она - это "Зенит", если кто не понял.

      3
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      Рейтинг: +18084

      Barmaleushka > Томик 2 часа назад

      Высшая лига в Российской Федерации , а вторая лига в СССР ? Конечно всё понятно . Чего же тут не понятного .

      0
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      Рейтинг: +2088

      DMитрий 8 часов назад

      Парни всё понимали... Понимали, что люди они медийные, что поддержав этот залп, подмочат свою репутацию и возможно карьеру, возможно понимали что это нарушение общественного порядка, но самое главное что они точно поняли... что данная песня сегодня про них!

      4
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      Рейтинг: +12246

      BRO_football 8 часов назад

      Только вот если посмотреть на таблицу, соснул в итоге всё равно Спартак.

      7
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      Рейтинг: +160

      russkiisergei 8 часов назад

      по чаще улыбайтесь!!! РАЗ!!! ДВА!!! ТРИ!!! ЗЕНИТУШКА С О С И!!!

      2
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      Рейтинг: +3094

      BAIv > russkiisergei 8 часов назад

      тоже так думаю только улыбаться остаётся! если Зенит на первом, а мясные на третьем месте.

      2
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      Рейтинг: +18084

      Barmaleushka > russkiisergei 2 часа назад

      "узкий гей" , тебя ещё "широким" не сделали ?

      1
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      Рейтинг: +313

      RedMaksim97 8 часов назад

      ЦСКовская кричалка. Да и зачем эту желтуху сюда кидать?

      1
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      Рейтинг: +1421

      DemSerg 8 часов назад

      Бомбардир стал совсем запомоенным сайтом похоже., если публикует такие новости. Одно быдло матерится, другое - радуется этому...

      4
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      Рейтинг: +1742

      Кронштадт65 > DemSerg 8 часов назад

      полностью согласен, зачем это выкладывать. накалять и без того не простую ситуацию в футболе.

      3
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      Рейтинг: +3094

      BAIv > Кронштадт65 7 часов назад

      с другой стороны Мишу Кержакова обсирали поросятки, а тут в ладоши хлопают!

      4
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