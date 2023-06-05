Джикия и Соболев улыбались под кричалку «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»

Спартаковцы Георгий Джикия, Александр Соболев и Руслан Литвинов встретились с активными фанатами команды.

Это произошло после матча Медиалиги между «Народной командой» и «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене».

Футболисты заряжали вместе с болельщиками кричалки. Когда фанаты стали скандировать «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!», игроки «Спартака» молча улыбались.