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    Холанд впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал новым обладателем «Золотой бутсы».

    До норвежца награду два сезона подряд получал Роберт Левандовски, выступавший тогда за «Баварию».

    Холанд забил рекордные 36 голов в сезоне АПЛ и набрал 72 очка с учетом коэффициента (2) английской Премьер-лиги.

    Он опередил Гарри Кейна из «Тоттенхэма» (30 голов, 60 очков) и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (29 голов, 58 очков).

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    Источник: Marca

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    05.06.2023 20:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 15 минут назад

      В лигах, где много забивают есть мальчики (девочки) для битья.
      В нашей сильной, ровной и... как это - профессиональной лиге, достигнутые показатели существенно весомей...

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      Рейтинг: +861

      k611 11 часов назад

      Молодец. Надо продолжать в том же духе.

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