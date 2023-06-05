Холанд впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу»

В лигах, где много забивают есть мальчики (девочки) для битья.
В нашей сильной, ровной и... как это - профессиональной лиге, достигнутые показатели существенно весомей...
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал новым обладателем «Золотой бутсы».
До норвежца награду два сезона подряд получал Роберт Левандовски, выступавший тогда за «Баварию».
Холанд забил рекордные 36 голов в сезоне АПЛ и набрал 72 очка с учетом коэффициента (2) английской Премьер-лиги.
Он опередил Гарри Кейна из «Тоттенхэма» (30 голов, 60 очков) и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (29 голов, 58 очков).