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    • 60 тысяч воздушных шаров опустились на поле «Газпром Арены» во время чемпионской дискотеки «Зенита»

    60 тысяч воздушных шаров опустились на поле «Газпром Арены» во время чемпионской дискотеки «Зенита»

    «Зенит» вместе с болельщиками проводил сезон РПЛ.

    После матча 30-го тура против «Факела» (1:0) прямо на газоне «Газпром Арены» была проведена чемпионская дискотека.

    «Кульминацией шоу стали 60 тысяч воздушных шаров (по числу мест на стадионе), которые опустились на поле с крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых», – написал клуб.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в 5-м сезоне подряд.
    • На несколько недель клуб ушел в отпуск.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 15:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 15 часов назад

      60 ТЫСЯЧ ШАРОВ! На эти деньги можно было привести стадион Алании в соответствие требованиям РПЛ...(((

      0
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      Рейтинг: +2634

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      По чемпионски гульнули. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Зенитовские ПОНТЫ не прибавляют любви российских болельщиков. Пир во время чумы раздражает людей...(((

      0
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      Рейтинг: +943

      Номэд 15 часов назад

      Б.омжам к бесплатным бичпакетам ещё и по шарику выдали...

      0
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      Рейтинг: +2634

      ПалкоВводецъ (returned) > Номэд 15 часов назад

      Сви ньям в корыто за бронзу желудей сыпанули. Ржу не могу! Гыгыгы

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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka 15 часов назад

      Раньше сам матч - уже событие . А сейчас уже футбол на второй план отходит . Сплошные шоу , дискотэки , консерты ....

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      Рейтинг: +4771

      fakeid 15 часов назад

      на открывашке разбросали 60 тыщ желудей)

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