60 тысяч воздушных шаров опустились на поле «Газпром Арены» во время чемпионской дискотеки «Зенита»

«Зенит» вместе с болельщиками проводил сезон РПЛ.

После матча 30-го тура против «Факела» (1:0) прямо на газоне «Газпром Арены» была проведена чемпионская дискотека.

«Кульминацией шоу стали 60 тысяч воздушных шаров (по числу мест на стадионе), которые опустились на поле с крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых», – написал клуб.