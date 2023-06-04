60 тысяч воздушных шаров опустились на поле «Газпром Арены» во время чемпионской дискотеки «Зенита»

60 ТЫСЯЧ ШАРОВ! На эти деньги можно было привести стадион Алании в соответствие требованиям РПЛ...(((
«Зенит» вместе с болельщиками проводил сезон РПЛ.
После матча 30-го тура против «Факела» (1:0) прямо на газоне «Газпром Арены» была проведена чемпионская дискотека.
«Кульминацией шоу стали 60 тысяч воздушных шаров (по числу мест на стадионе), которые опустились на поле с крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых», – написал клуб.
- «Зенит» выиграл РПЛ в 5-м сезоне подряд.
- На несколько недель клуб ушел в отпуск.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.