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    Милоевич отказал «Динамо» по двум причинам

    Стало известно, почему Милош Милоевич не возглавит «Динамо».

    Главный тренер «Црвены Звезды» отказал московскому клубу по двум причинам:

    • Милоевич принял более выгодное предложение от «Аль-Васла» из ОАЭ.
    • Его семья, проживающая в Швеции, выступила против работы специалиста в России.

    Помимо «Динамо», тренер ответил отказом румынскому «Клужу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2023 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 17 часов назад

      нет друзей тем более у страны есть партнёры а партнёры как в бизнесе пока выгодно друзья как только затронутся личные интересы то становятся чуть ли не врагами своя рубашка ближе к телу

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      Рейтинг: +12224

      ВетеR 19 часов назад

      Молодец, дядька

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      Рейтинг: +2649

      serglider 21 час назад

      Сербы наши друзья!? До тех пор когда это выгодно им! Когда надо было спасать болгар, они тут же вспоминали про свои славянские корни и христианские заповеди. После того как обрели независимость, решили, что западные ценности им важнее))) Собственно то же самое сегодня происходит и с сербами, не стоит строить иллюзий на этот счет.

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      Рейтинг: +12224

      ВетеR > serglider 19 часов назад

      друзья это Эритрея ,Корея и Никарагуа))
      давно пора усвоить

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