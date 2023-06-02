Милоевич отказал «Динамо» по двум причинам

нет друзей тем более у страны есть партнёры а партнёры как в бизнесе пока выгодно друзья как только затронутся личные интересы то становятся чуть ли не врагами своя рубашка ближе к телу
Стало известно, почему Милош Милоевич не возглавит «Динамо».
Главный тренер «Црвены Звезды» отказал московскому клубу по двум причинам:
- Милоевич принял более выгодное предложение от «Аль-Васла» из ОАЭ.
- Его семья, проживающая в Швеции, выступила против работы специалиста в России.
Помимо «Динамо», тренер ответил отказом румынскому «Клужу».