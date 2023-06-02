Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что верит в перерождение.

– Ты веришь в реинкарнацию?

– Я во все верю!

Реинкарнация – группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.