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    Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что верит в перерождение.

    – Ты веришь в реинкарнацию?

    – Я во все верю!

    Реинкарнация – группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2023 11:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +25104

      bset 2 июня, 12:39

      Опять заголовок параша. Дзюба сознался, что он во все верит

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      Рейтинг: +56023

      MaxRnD 2 июня, 12:23

      ..............
      Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
      И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

      Досадно попугаем жить,
      Гадюкой с длинным веком…
      Не лучше ли при жизни быть
      Приличным человеком?!
      ...............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22614

      Persona_non_Grata > MaxRnD 21 час назад

      +++ Первое, что и мне СРАЗУ пришло в голову !!! )))

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