Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

Опять заголовок параша. Дзюба сознался, что он во все верит
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что верит в перерождение.
– Ты веришь в реинкарнацию?
– Я во все верю!
Реинкарнация – группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.
- Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.