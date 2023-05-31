Орлов объяснил, почему не хочет комментировать матчи «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что не хочет комментировать матчи «Зенита».

– Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать и там все написано.

– Если «Матч ТВ» сделает такое предложение, готовы ли вы его рассмотреть?

– А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все.

С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости.

– А в прямом эфире матч «Зенита» прокомментировать не хотели бы?

– А для кого вообще? Без комментариев. С чего бы мне отвечать о своих желаниях? Такого я делать не буду.