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    • Орлов объяснил, почему не хочет комментировать матчи «Зенита»

    Орлов объяснил, почему не хочет комментировать матчи «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что не хочет комментировать матчи «Зенита».

    – Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать и там все написано.

    – Если «Матч ТВ» сделает такое предложение, готовы ли вы его рассмотреть?

    – А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все.

    С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости.

    – А в прямом эфире матч «Зенита» прокомментировать не хотели бы?

    – А для кого вообще? Без комментариев. С чего бы мне отвечать о своих желаниях? Такого я делать не буду.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4521

      Эном айс 9 минут назад

      Кокетство к восьмидесяти годам умилительно.. и подозрительно.

      Не жалею.
      Не зовут.
      Не плачу.))так было бы правдоподобней и честней.

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