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    Макаров охарактеризовал сезон «Динамо» одним словом

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров назвал провальным сезон-2022/23 для московского клуба.

    «Я же сказал, весь сезон провальный полностью. Мы прекрасно это понимаем. Будем работать дальше. Уже ничего не вернуть», – сказал Макаров.

    • «Динамо» идет на седьмом месте в РПЛ.
    • Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».
    • В 2023 году «Динамо» исполнилось 100 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1967

      Suvorov51 42 минуты назад

      Нормальная команда. просто не понятно что происходит, возможно маленькие звездочки возомнили себя звездами большой величены, а в итоге просто обыкновенные разгельдяи, ну бывает такое, нужен тренер типа Валеры и заиграют я тебе дам, пригласите Карпушу

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      Рейтинг: +20066

      Cleaner 1 час назад

      ПЯТЬДЕСЯТ провальных сезонов у Динамо. 50!!!

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