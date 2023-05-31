Макаров охарактеризовал сезон «Динамо» одним словом

Нормальная команда. просто не понятно что происходит, возможно маленькие звездочки возомнили себя звездами большой величены, а в итоге просто обыкновенные разгельдяи, ну бывает такое, нужен тренер типа Валеры и заиграют я тебе дам, пригласите Карпушу
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров назвал провальным сезон-2022/23 для московского клуба.
«Я же сказал, весь сезон провальный полностью. Мы прекрасно это понимаем. Будем работать дальше. Уже ничего не вернуть», – сказал Макаров.
- «Динамо» идет на седьмом месте в РПЛ.
- Клуб вылетел из Fonbet Кубка России от «Акрона».
- В 2023 году «Динамо» исполнилось 100 лет.