Макаров охарактеризовал сезон «Динамо» одним словом

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров назвал провальным сезон-2022/23 для московского клуба.

«Я же сказал, весь сезон провальный полностью. Мы прекрасно это понимаем. Будем работать дальше. Уже ничего не вернуть», – сказал Макаров.