Стало известно, останется ли Салах в «Ливерпуле», не попавшем в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал заявление о будущем Мохамеда Салаха в клубе.
«Ему нравится здесь, это точно. Если бы ко мне подошел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы лично отвел его в другой клуб.
В случае с Мо это не так – совсем не так», – сказал Клопп.
- В июле Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.
- В этом сезоне египетский нападающий забил 30 голов и сделал 15 ассистов в 50 матчах.
- Команда не пробилась в ЛЧ впервые за 7 лет.
- От АПЛ в главный еврокубок отобрались «Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл».
Источник: твиттер Фабрицио Романо