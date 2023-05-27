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    • Стало известно, останется ли Салах в «Ливерпуле», не попавшем в Лигу чемпионов

    Стало известно, останется ли Салах в «Ливерпуле», не попавшем в Лигу чемпионов

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал заявление о будущем Мохамеда Салаха в клубе.

    «Ему нравится здесь, это точно. Если бы ко мне подошел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы лично отвел его в другой клуб.

    В случае с Мо это не так – совсем не так», – сказал Клопп.

    • В июле Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.
    • В этом сезоне египетский нападающий забил 30 голов и сделал 15 ассистов в 50 матчах.
    • Команда не пробилась в ЛЧ впервые за 7 лет.
    • От АПЛ в главный еврокубок отобрались «Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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