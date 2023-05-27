Стало известно, останется ли Салах в «Ливерпуле», не попавшем в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал заявление о будущем Мохамеда Салаха в клубе.

«Ему нравится здесь, это точно. Если бы ко мне подошел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы лично отвел его в другой клуб.

В случае с Мо это не так – совсем не так», – сказал Клопп.