Джорджина посетила Каннский кинофестиваль – девушка Роналду позировала в двух платьях и с колье за миллион фунтов

Джорджина Родригес была замечена во Франции, куда она прилетела без Криштиану Роналду.

Девушка посетила Каннский кинофестиваль, где охотно позировала для фотокорреспондентов.

Модель поменяла два наряда – платья черного и золотистого цветов.

The Sun пишет, что колье на шее Джорджины стоит миллион фунтов стерлингов. Ювелирное изделие сделал швейцарский бренд Chopard.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press