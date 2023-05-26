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    • Джорджина посетила Каннский кинофестиваль – девушка Роналду позировала в двух платьях и с колье за миллион фунтов

    Джорджина посетила Каннский кинофестиваль – девушка Роналду позировала в двух платьях и с колье за миллион фунтов

    Джорджина Родригес была замечена во Франции, куда она прилетела без Криштиану Роналду.

    Девушка посетила Каннский кинофестиваль, где охотно позировала для фотокорреспондентов.

    Модель поменяла два наряда – платья черного и золотистого цветов.

    The Sun пишет, что колье на шее Джорджины стоит миллион фунтов стерлингов. Ювелирное изделие сделал швейцарский бренд Chopard.

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +958

      Rabinovi_ch 41 минуту назад

      Шайхлисламова лучше

      0
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      Рейтинг: +6457

      Enter2006 1 час назад

      Жизнь не без иронии.
      Фоткается, позирует, кайфует, а справа надпись: "aids history". )

      0
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