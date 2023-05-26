Джорджина посетила Каннский кинофестиваль – девушка Роналду позировала в двух платьях и с колье за миллион фунтов

Шайхлисламова лучше
Джорджина Родригес была замечена во Франции, куда она прилетела без Криштиану Роналду.
Девушка посетила Каннский кинофестиваль, где охотно позировала для фотокорреспондентов.
Модель поменяла два наряда – платья черного и золотистого цветов.
The Sun пишет, что колье на шее Джорджины стоит миллион фунтов стерлингов. Ювелирное изделие сделал швейцарский бренд Chopard.
Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press
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