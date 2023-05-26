Салах обратился к фанатам «Ливерпуля» в связи с непопаданием команды в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, что его команда не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов.
«Я опустошен. Этому нет никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в ЛЧ на следующий год, но мы потерпели неудачу.
Квалификация в этот турнир – необходимый минимум для «Ливерпуля». Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал Салах, обращаясь к болельщикам.
- «Ливерпуль» финиширует на 5-м месте в АПЛ.
- Команда не пробилась в ЛЧ впервые за 7 лет.
- От АПЛ в главный еврокубок отобрались «Ман Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл».
Источник: твиттер Мохамеда Салаха