Салах обратился к фанатам «Ливерпуля» в связи с непопаданием команды в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, что его команда не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Я опустошен. Этому нет никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в ЛЧ на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Квалификация в этот турнир – необходимый минимум для «Ливерпуля». Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал Салах, обращаясь к болельщикам.