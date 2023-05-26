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    • Салах обратился к фанатам «Ливерпуля» в связи с непопаданием команды в ЛЧ

    Салах обратился к фанатам «Ливерпуля» в связи с непопаданием команды в ЛЧ

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, что его команда не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов.

    «Я опустошен. Этому нет никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в ЛЧ на следующий год, но мы потерпели неудачу.

    Квалификация в этот турнир – необходимый минимум для «Ливерпуля». Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал Салах, обращаясь к болельщикам.

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    Источник: твиттер Мохамеда Салаха

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