Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным.
Клуб может пойти на продажу нападающего в конце лета 2023 года.
Такой сценарий рассматривается руководством парижан, если 24-летний футболист не продлит контракт в ближайшие месяцы.
Боссы «ПСЖ» опасаются бесплатно потерять столь ценного игрока по окончании сезона-2023/24.
За ситуацией с Мбаппе следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».