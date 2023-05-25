Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «ПСЖ» готов летом продать Мбаппе, но при одном условии

    Будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным.

    Клуб может пойти на продажу нападающего в конце лета 2023 года.

    Такой сценарий рассматривается руководством парижан, если 24-летний футболист не продлит контракт в ближайшие месяцы.

    Боссы «ПСЖ» опасаются бесплатно потерять столь ценного игрока по окончании сезона-2023/24.

    За ситуацией с Мбаппе следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Новости по теме
    Журналист Педрероль: «Мбаппе ближе к «Реалу», чем когда-либо» 1
    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Де Брюйне поднялся в топ-5 6
    Мбаппе – главная цель «Реала» на 2024-й год 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyufgiuo 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 