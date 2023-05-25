«ПСЖ» готов летом продать Мбаппе, но при одном условии

Будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным.

Клуб может пойти на продажу нападающего в конце лета 2023 года.

Такой сценарий рассматривается руководством парижан, если 24-летний футболист не продлит контракт в ближайшие месяцы.

Боссы «ПСЖ» опасаются бесплатно потерять столь ценного игрока по окончании сезона-2023/24.

За ситуацией с Мбаппе следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».