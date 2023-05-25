Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Ещё раздражает когда противостояние Спартака и Зенита пытаются назвать дерби двух столиц.
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, против кого матчи принципиальнее – «Зенита» или ЦСКА.
«И с «Зенитом», и с ЦСКА важные игры. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ.
Это ничего не значит. Главным дерби страны остается матч «Спартак» – ЦСКА», – сказал Хлусевич.
- В воскресенье «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.
- Команды ведут борьбу за 2-е место в РПЛ.