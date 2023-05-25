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    • Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»

    Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, против кого матчи принципиальнее – «Зенита» или ЦСКА.

    «И с «Зенитом», и с ЦСКА важные игры. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ.

    Это ничего не значит. Главным дерби страны остается матч «Спартак» – ЦСКА», – сказал Хлусевич.

    • В воскресенье «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.
    • Команды ведут борьбу за 2-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +13871

      R_a_i_n 14 минут назад

      Ещё раздражает когда противостояние Спартака и Зенита пытаются назвать дерби двух столиц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Спартач80 1 час назад

      Ну явно не закомплексованная питерская помойка....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      Номэд 2 часа назад

      Как говорится, помойные лишние на этом празднике!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5178

      Питерский князь 2 часа назад

      Сами у себя спрашивают.
      :)))
      В альтернативной реальности живут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17568

      Garrincha58 2 часа назад

      кто ты такой Хлюсенич???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22492

      Persona_non_Grata > Garrincha58 2 часа назад

      Кто бы ни был, а сказал ИСТИНУ !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18868

      ilichkadr > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ещё бы у Рыбуса спросили. Он наверняка знает who is who!

      «Спам-Экспресс» не меняется. Сам у себя спрашивает, сам себе и отвечает. Ну, а чтобы было не так наивно, для разнообразия сегодня Хлусевич, завтра Николсон, а после завтра Каррера.
      P.S. Что-то Тедеско никто за язык не тянет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +22492

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 час назад

      В данном случае обсуждается содержание сказанного - и я с ним, а думаю и большинство болельщиков согласны ! У нас с ЦСКА традиционно принципиальные матчи и уверен, что и болельщики ЦСКА ( ну пожалуй за исключение сумасшедшего "Cleaner" ) в качестве самого главного соперника назовут именно Спартак, а не временщика, выскочку - Зенит !!!

      2
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      Рейтинг: +1234

      Спартач80 > Garrincha58 1 час назад

      Всяко известнее,чем сраная,немытая гарринча58=)))

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      Рейтинг: +477

      cska1948 > Persona_non_Grata 38 минут назад

      История принципиального противостояния между ЦСКА и Спартаком нач началась ещё в советские времена, когда Зенит прочно сидел в подвале турнирной таблицы. Так что даже сама постановка такого вопроса неуместна.

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      Рейтинг: +18868

      ilichkadr > Persona_non_Grata 18 минут назад

      Зенит здесь с какого перепугу? Для особо одарённых:
      Дерби — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона!!!

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      Рейтинг: +4383

      Эном айс > Persona_non_Grata 17 минут назад

      "Ничего нет более постоянного, чем временное… "(с)
      Вроде Прутков, не перепутай с Пруцевым.)

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