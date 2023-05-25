Защитник «Баварии» ведет переговоры с «ПСЖ»

Люка ЭрнаЭрнандес может покинуть «Баварию» предстоящим летом.

27-летний футболист обсуждал с мюнхенским клубом продление контракта до 2027 года. Действующее соглашение истекает в июне 2024-го.

Недавно француз приостановил переговоры с «Баварией» из-за активного интереса со стороны «ПСЖ».

Парижане контактируют с Эрнандесом, которому очень понравился проект столичного клуба.

Цель «ПСЖ» – сформировать перед сезоном-2023/24 пару центрбеков из Эрнандеса и Милана Шкриньяра.