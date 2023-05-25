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    Защитник «Баварии» ведет переговоры с «ПСЖ»

    Люка ЭрнаЭрнандес может покинуть «Баварию» предстоящим летом.

    27-летний футболист обсуждал с мюнхенским клубом продление контракта до 2027 года. Действующее соглашение истекает в июне 2024-го.

    Недавно француз приостановил переговоры с «Баварией» из-за активного интереса со стороны «ПСЖ».

    Парижане контактируют с Эрнандесом, которому очень понравился проект столичного клуба.

    Цель «ПСЖ» – сформировать перед сезоном-2023/24 пару центрбеков из Эрнандеса и Милана Шкриньяра.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1870

      Artemka444 53 минуты назад

      Какой там нахер проект интересно!!!

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      Рейтинг: +2117

      ItalianFootball > Artemka444 5 минут назад

      Раздавать бабло игрокам машинами и скупать все после бросания костей - звучит же как проект ?)

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