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    КДК наказал Зделара за слова «гребаный VAR»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил штраф от КДК за оскорбление VAR после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «На видео, которое оказалось в нашем распоряжении, мы услышали оскорбительные слова. За неспортивное поведение оштрафовать Зделара на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Сербу не понравилось, что видеокомната не исправила удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1879

      ScarlettOgusania 1 час назад

      клоуны в КДК сидят: Макарову за слово "цирк" после матча влепили 2 матча дисквы, а Зделару за матерщину "грёбаный" штраф 50 тысяч рублей)

      3
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      ...
      Рейтинг: +133

      То ли ещё будет > ScarlettOgusania 1 час назад

      Согласен. Никакой логики. Хотя её трудно ожидать, когда включается админресурс.

      2
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