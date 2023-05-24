КДК наказал Зделара за слова «гребаный VAR»

клоуны в КДК сидят: Макарову за слово "цирк" после матча влепили 2 матча дисквы, а Зделару за матерщину "грёбаный" штраф 50 тысяч рублей)
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил штраф от КДК за оскорбление VAR после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«На видео, которое оказалось в нашем распоряжении, мы услышали оскорбительные слова. За неспортивное поведение оштрафовать Зделара на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Сербу не понравилось, что видеокомната не исправила удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши.