КДК наказал Зделара за слова «гребаный VAR»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил штраф от КДК за оскорбление VAR после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На видео, которое оказалось в нашем распоряжении, мы услышали оскорбительные слова. За неспортивное поведение оштрафовать Зделара на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.