Нападающий «Спартака» получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

С учетом новой дисквалификации Соболев за все время в «Спартаке» пропустил 22 матча по дисциплинарным причинам, сообщает телеграм-канал «ПроСпартак».