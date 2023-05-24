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    • Соболев за все время в «Спартаке» пропустил 22 матча по дисциплинарным причинам

    Соболев за все время в «Спартаке» пропустил 22 матча по дисциплинарным причинам

    Нападающий «Спартака» получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

    С учетом новой дисквалификации Соболев за все время в «Спартаке» пропустил 22 матча по дисциплинарным причинам, сообщает телеграм-канал «ПроСпартак».

    • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • КДК отменил красную карточку Роши.

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    Источник: телеграм-канал «ПроСпартак»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1925

      Suvorov51 47 минут назад

      Если честно, то многовато, булет играть в лиги чемпионов может подвести команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2417

      ПалкоВводецъ (returned) 50 минут назад

      Грязный, скользкий и мерзкий такой типок. Теперь у него погоняло ЧЛЕН! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +10907

      ivany4 2 часа назад

      Ну что же, как говориться, сколько соболя не корм, а у КДК всегда толще.))
      Легко отделался. Будет стимул готовиться к следующему сезону.

      0
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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n 2 часа назад

      по максимуму дали

      1
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      Рейтинг: +952

      7:1 > R_a_i_n 2 часа назад

      я не берусь утверждать, но тут где-то писали в какой-то новости, что от 3 до 6. так что не максимум.

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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n > 7:1 1 час назад

      Тоже не буду утверждать. Сам где-то читал, что до 4 матчей могут дать.

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      Рейтинг: +24722

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Бл***, целый сезон почти.

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