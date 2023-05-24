Если честно, то многовато, булет играть в лиги чемпионов может подвести команду
Нападающий «Спартака» получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
С учетом новой дисквалификации Соболев за все время в «Спартаке» пропустил 22 матча по дисциплинарным причинам, сообщает телеграм-канал «ПроСпартак».
- На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- КДК отменил красную карточку Роши.