«Отсутствие воспитания»: Губерниев – о Соболеве

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.

После матча Соболев извинился.

«Соболев, конечно, очень странный. Вот что значит отсутствие воспитания», – написал журналист.