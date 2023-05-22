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    «Отсутствие воспитания»: Губерниев – о Соболеве

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.
    • После матча Соболев извинился.

    «Соболев, конечно, очень странный. Вот что значит отсутствие воспитания», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +997

      rac531 37 минут назад

      РОША
      «Я показал судьям, что ко мне было применено [свой причиндал], а меня удалили. Надо посмотреть повтор»

      И в само деле, демонстрация перед трибунами, как выразился Роша своих причиндалов, для ГУБЕРНИЕВА и других почитателей мужских достоинств, было прекрасное зрелище, достойное кисти Микеланжелло, Караваджо, Рубенса, ...

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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 1 час назад

      Быдлячество Соболева не останется незамеченным, думаю клуб солидно оштрафует недоумка.

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      Рейтинг: +474

      aldo conte 2 часа назад

      Александер университетов не кончал - два класса и коридор. К тому же, есть с кого брать пример, с тезки Кокорина. Тоже "звезда" местного разлива. С таким мастерством и понтами, как у Соболева в Европе выше Кипра или Финляндии не подняться.

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      Рейтинг: +29663

      JTherry 2 часа назад

      когда в 2021 Губер пьяную Бузову пригласил на срач-тв - это было на грани как самого кАнала, так и ее ведущего этот бездарный блок "встречи со звездами", и кто тебя, Димон, воспитывал..? молчал бы, Губа - за умного сошел...)

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      Рейтинг: +313

      Strig 2 часа назад

      а сам то дима... когда с тв тебя уберут???!

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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      А Майклу Джексону за этоть жест все аплодировали... Парадокс...

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      Рейтинг: +29663

      JTherry > Дядя Серёжа 2 часа назад

      и Роналду, и Диего Симеоне тоже аплодировали за тот же самый жест...)))

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      Рейтинг: +10

      Leo 29 2 часа назад

      Соболев говорил о провокациях Малкома. Думаю ему лучше помолчать. Типичный провокатор и хамло.

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