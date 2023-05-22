«Отсутствие воспитания»: Губерниев – о Соболеве

РОША
«Я показал судьям, что ко мне было применено [свой причиндал], а меня удалили. Надо посмотреть повтор»
И в само деле, демонстрация перед трибунами, как выразился Роша своих причиндалов, для ГУБЕРНИЕВА и других почитателей мужских достоинств, было прекрасное зрелище, достойное кисти Микеланжелло, Караваджо, Рубенса, ...
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).
- Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.
- После матча Соболев извинился.
«Соболев, конечно, очень странный. Вот что значит отсутствие воспитания», – написал журналист.