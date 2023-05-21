Джикия пообещал поговорить с Соболевым

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1).

«Всех красно-белых поздравляю с победой! Много пропустил, но сегодня нужно быть на поле.

Понял, за что дали красную карточку Соболеву, видел жест. Такое нигде неприемлемо. Эту тему мы не обсуждали с ним. Сегодня никто не будет проводить беседы. Завтра тоже – у нас выходной в честь победы. У нас есть руководство и тренерский штаб, который захочет поговорить. Посмотрим. Как капитан поговорю во вторник», – сказал Джикия.