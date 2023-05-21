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Джикия пообещал поговорить с Соболевым

21 мая 2023, 23:20
11

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1).

«Всех красно-белых поздравляю с победой! Много пропустил, но сегодня нужно быть на поле.

Понял, за что дали красную карточку Соболеву, видел жест. Такое нигде неприемлемо. Эту тему мы не обсуждали с ним. Сегодня никто не будет проводить беседы. Завтра тоже – у нас выходной в честь победы. У нас есть руководство и тренерский штаб, который захочет поговорить. Посмотрим. Как капитан поговорю во вторник», – сказал Джикия.

  • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (11)
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VVM1964
1684701555
Жора, тут не говорить надо, а ПРОМЫТЬ МОЗГИ, ну если ты действительно КАПИТАН !!!
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neveldomha
1684705737
Вообщем, ему плевать.
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Дядя Серёжа
1684729531
Да по сопатке яму, охальнику и чай неповадно будет... И прартнёру его по эпизоду, так - для профилактики...
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Димон9
1684731678
В семье воспитывать некому.Значит команда должна взяться за воспитание.
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Таврида
1684731831
Все давно говорили что Соболев неадекват, но некоторые это горячо оспаривали.
Ответить
САДЫЧОК
1684735803
Да , чё , с ним говорить ! По , этим же яйц@м ему нужно !
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alefreddy
1684738891
давно пора
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zigbert
1684760182
Правильно Георгий, лишь бы был толк от этой беседы.
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