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    Джикия пообещал поговорить с Соболевым

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1).

    «Всех красно-белых поздравляю с победой! Много пропустил, но сегодня нужно быть на поле.

    Понял, за что дали красную карточку Соболеву, видел жест. Такое нигде неприемлемо. Эту тему мы не обсуждали с ним. Сегодня никто не будет проводить беседы. Завтра тоже – у нас выходной в честь победы. У нас есть руководство и тренерский штаб, который захочет поговорить. Посмотрим. Как капитан поговорю во вторник», – сказал Джикия.

    • Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал нападающему красную карточку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34387

      VVM1964 2 минуты назад

      Жора, тут не говорить надо, а ПРОМЫТЬ МОЗГИ, ну если ты действительно КАПИТАН !!!

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