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    Обляков раскрыл секрет его трио с Чаловым и Заболотным

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил свою игру в этом сезоне РПЛ.

    – В чем секрет тройки Обляков-Чалов-Заболотный?

    – Каждый занимается своими действиями, играет, как он может, показывает свою лучшую игру. Мы друг друга дополняем, и все получается.

    – Чем лично для тебя этот сезон отличается от предыдущего, с точки зрения ощущений, физики, задач на поле?

    – Становлюсь взрослее, опытнее. Ошибки прошлого – таких грубых уже нет и их не так много. Стабильность появляется, голы.

    • Хавбек в этом сезоне забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 37 матчах.
    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4293

      Эном айс 8 минут назад

      ­"... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?"(с)
      -----
      Ну да, коренник Чалый и двое пристяжных, Обл , да Забл.
      "Цоб-цобе" !)
      А Чалый и так, только прямо, рысью идёт..) А эти, как положено, галопом.
      "Под дугой колокольчик поёт".., видимо серебряный...




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      Рейтинг: +1311

      Таврида 28 минут назад

      Обляков серьезно прибавил, а Заболотный еще более деревянным стал, специалист по ударам во вратарей.

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