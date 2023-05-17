Обляков раскрыл секрет его трио с Чаловым и Заболотным

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил свою игру в этом сезоне РПЛ.

– В чем секрет тройки Обляков-Чалов-Заболотный?

– Каждый занимается своими действиями, играет, как он может, показывает свою лучшую игру. Мы друг друга дополняем, и все получается.

– Чем лично для тебя этот сезон отличается от предыдущего, с точки зрения ощущений, физики, задач на поле?

– Становлюсь взрослее, опытнее. Ошибки прошлого – таких грубых уже нет и их не так много. Стабильность появляется, голы.