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    • Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время празднования чемпионства

    Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время празднования чемпионства

    «Барселона» накануне досрочно оформила чемпионский титул. Болельщики праздновали на улицах города.

    Во время празднования они скандировали фамилию экс-нападающего команды Лионеля Месси, который сейчас в «ПСЖ» и может вернуться летом.

    • Также у Месси есть вариант с Саудовской Аравией.
    • Летом игрок станет свободным агентом.
    • Месси – воспитанник «Барселоны», он был в команде до 2021 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4728

      fakeid 22 минуты назад

      дебилы, млять. ну вернётся к ним гном - но не 25-летним. и пойдёт он по пути роналду в мю. потом сами же и прогонят к арабам.

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