Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время празднования чемпионства

дебилы, млять. ну вернётся к ним гном - но не 25-летним. и пойдёт он по пути роналду в мю. потом сами же и прогонят к арабам.
«Барселона» накануне досрочно оформила чемпионский титул. Болельщики праздновали на улицах города.
Во время празднования они скандировали фамилию экс-нападающего команды Лионеля Месси, который сейчас в «ПСЖ» и может вернуться летом.
- Также у Месси есть вариант с Саудовской Аравией.
- Летом игрок станет свободным агентом.
- Месси – воспитанник «Барселоны», он был в команде до 2021 года.