«ПСЖ» готов продать Верратти по трем причинам

«ПСЖ» открыт для предложений по трансферу полузащитника Марко Верратти.
До этого сезона 30-летней итальянец считался неприкасаемым в команде, но сейчас ситуация изменилась.
Парижский клуб готов летом продать хавбека по трем причинам:
- недисциплинированность (в декабре Верратти вернулся из отпуска с 4 лишними килограммами);
- спад во влиянии на игру (1 голевое действие в 35 матчах сезона – ассист в сентябре);
- высокая зарплата (более 1 млн евро в месяц до уплаты налогов).
Источник: Get French Football News