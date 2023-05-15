«ПСЖ» готов продать Верратти по трем причинам

«ПСЖ» открыт для предложений по трансферу полузащитника Марко Верратти.

До этого сезона 30-летней итальянец считался неприкасаемым в команде, но сейчас ситуация изменилась.

Парижский клуб готов летом продать хавбека по трем причинам: