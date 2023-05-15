Холанд завел на бутсах счетчик своих голов в АПЛ

Да не, это просто размер бутс, Холанд же малыш, ещё меньше Месси. )
А так вообще-то оригинально.
Эрлинг Холанд забил «Эвертону» (3:0) в воскресном матче чемпионата Англии.
Форвард «Манчестер Сити» обновил собственный рекорд по голам за сезон АПЛ – теперь их 36.
Норвежец на бутсах завел счетчик своих мячей в Премьер-лиге. Как это выглядит, он показал в соцсетях.
- Ранее бомбардирский рекорд АПЛ (34) принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу.
- Холанд прошлым летом перебрался в «Сити» из дортмундской «Боруссии».
- Его команда претендует на требл в этом сезоне.