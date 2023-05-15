Холанд завел на бутсах счетчик своих голов в АПЛ

Эрлинг Холанд забил «Эвертону» (3:0) в воскресном матче чемпионата Англии.

Форвард «Манчестер Сити» обновил собственный рекорд по голам за сезон АПЛ – теперь их 36.

Норвежец на бутсах завел счетчик своих мячей в Премьер-лиге. Как это выглядит, он показал в соцсетях.