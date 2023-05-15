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    Холанд завел на бутсах счетчик своих голов в АПЛ

    Эрлинг Холанд забил «Эвертону» (3:0) в воскресном матче чемпионата Англии.

    Форвард «Манчестер Сити» обновил собственный рекорд по голам за сезон АПЛ – теперь их 36.

    Норвежец на бутсах завел счетчик своих мячей в Премьер-лиге. Как это выглядит, он показал в соцсетях.

    • Ранее бомбардирский рекорд АПЛ (34) принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу.
    • Холанд прошлым летом перебрался в «Сити» из дортмундской «Боруссии».
    • Его команда претендует на требл в этом сезоне.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24687

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Да не, это просто размер бутс, Холанд же малыш, ещё меньше Месси. )
      А так вообще-то оригинально.

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      Рейтинг: +4655

      Бомбардиръ 1 час назад

      И зарплату ему начислят через госуслуги.

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