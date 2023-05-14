«Матч ТВ» прервал включение из Петербурга, когда фанаты начали скандировать кричалку против Fan ID

Телеканал «Матч ТВ» накануне показал прямое включение из Санкт-Петербурга, где «Зенит» в рамках чемпионского парада праздновал очередной титул на улицах города вместе с болельщиками.

Во время включения корреспондента Дмитрия Занина болельщики, стоящие рядом, стали скандировать: «Fan ID – убийца футбола». На этом моменте Занина выключили и вернули студию, где работал Дмитрий Губерниев.