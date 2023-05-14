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    • «Матч ТВ» прервал включение из Петербурга, когда фанаты начали скандировать кричалку против Fan ID

    «Матч ТВ» прервал включение из Петербурга, когда фанаты начали скандировать кричалку против Fan ID

    Телеканал «Матч ТВ» накануне показал прямое включение из Санкт-Петербурга, где «Зенит» в рамках чемпионского парада праздновал очередной титул на улицах города вместе с болельщиками.

    Во время включения корреспондента Дмитрия Занина болельщики, стоящие рядом, стали скандировать: «Fan ID – убийца футбола». На этом моменте Занина выключили и вернули студию, где работал Дмитрий Губерниев.

    • Из-за Fan ID активные фанаты команд перестали ходить на матчи РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18187

      Barmaleushka 25 минут назад

      А что толку , в инете полно фото-видео материалов . Кстати и игроки поддерживали этот протест.

      0
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      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 1 час назад

      Народу в очередной раз заткнули рот.

      0
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      Рейтинг: +7992

      BarStep 2 часа назад

      Ну что ты этим хотел сказать Бомбардир?!
      Что бы Федеральный канал поддержал кучку идиотов,
      выступающих против Федерального закона??

      Ну у вас прям извращенное понятие демократии..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1402

      Taps 2 часа назад

      Лживые трусливые дедушки ...

      0
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