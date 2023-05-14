Стали известны трансферные планы Почеттино в «Челси»

К тому хламу что Челси набрал, Почеттино решил еще своих землячков добавить, особенно доставляет этот клоун Эмилиано Мартинес. Ну-ну...
Новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. Известны его трансферные планы на лето. Аргентинец намерен усилить все линии, кроме защитной.
Наиболее вероятный кандидат в нападение – Лаутаро Мартинес из «Интера».
В качестве нового голкипера планируется Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».
В среднюю линию Почеттино рассматривает Деклана Райса («Вест Хэм») и Алексиса Мак Аллистера («Брайтон»).
- Почеттино по окончании сезона сменит Фрэнка Лэмпарда.