Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стали известны трансферные планы Почеттино в «Челси»

    Новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. Известны его трансферные планы на лето. Аргентинец намерен усилить все линии, кроме защитной.

    Наиболее вероятный кандидат в нападение – Лаутаро Мартинес из «Интера».

    В качестве нового голкипера планируется Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

    В среднюю линию Почеттино рассматривает Деклана Райса («Вест Хэм») и Алексиса Мак Аллистера («Брайтон»).

    • Почеттино по окончании сезона сменит Фрэнка Лэмпарда.

    Новости по теме
    «Челси» повторил безвыигрышную серию 28-летней давности
    «Челси» согласовал контракт с Почеттино 2
    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» (2:0)
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Таврида 2 часа назад

      К тому хламу что Челси набрал, Почеттино решил еще своих землячков добавить, особенно доставляет этот клоун Эмилиано Мартинес. Ну-ну...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 