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    «Зениту» вручили чемпионский кубок

    РПЛ провела церемонию награждения «Зенита» после матча 27-го тура между петербуржцами и «Краснодаром» (2:2).

    «Зениту» вручили чемпионский кубок.

    • «Зенит» оформил титул на прошлой неделе.
    • Он стал для команды 5-м подряд.
    • Всего у «Зенита» 10 чемпионств.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +22348

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну наверное Зенит стал бы чемпионом и без судейской поддержки, наверное, но уж точно не в матче со Спартаком ... но очень хотелось что бы всё было красиво для Большого друга ВВП, так что "НУЖНО" поздравить Зенит с чемпионством и "преждевременными родами" )))

      0
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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну какие в питерской помойке все умные, ну как иначе все руководство в футболе из помойки а о чем тогда говорить

      2
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      Рейтинг: +468

      EVM 2 часа назад

      Любимую команду и болельщиков клуба с очередным чемпионством и второй ЗВЕЗДОЙ !

      6
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      Рейтинг: +2217

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Это Стольный Град
      Это Лучший клуб
      Это наш Зенит
      Это Петербург
      Будет навсегда
      Номером Один
      Это Ленинград
      Это наш Зенит

      9
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      Рейтинг: +5110

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 47 минут назад

      И ****** у ног визжат!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 3 часа назад

      Ну вот помойка и получила - купила шемьпиньонский кубок, вот сейчас вонь на фантанке и вонь на неве, вижу не бритые серые лица, в общем бом..жатские в большинстве

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2217

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov51 3 часа назад

      Вонь всегда идёт из твоего свинячего рта! Гыгыгы

      9
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      ...
      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Друг мой с палкой в жопе, живи спокойно, не волнуйся знай что палка в жопе

      4
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      Рейтинг: +853

      БеZуМныЙ > Suvorov51 3 часа назад

      В твой жопе? Какой же ты пи дарок!

      5
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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 > БеZуМныЙ 2 часа назад

      Ты о палке в жопе , так и пиши ему

      1
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      Рейтинг: +468

      EVM > Suvorov51 2 часа назад

      Грызи ногти и завидуй молча!
      Зенит-Чемпион!!!!!

      4
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      Рейтинг: +631

      Лицом_на_клаве > Suvorov51 2 часа назад

      Облили тебя авном. Так сиди обтекай и не хрюкай позорник.

      2
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      Рейтинг: +1813

      Suvorov51 > Лицом_на_клаве 2 часа назад

      Так от помойки хорошего не услышишь вонь и вся грязь оттуд так что говна у вас вонучек через край

      1
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      Рейтинг: +4450

      ЮНик 3 часа назад

      А радости то, а эйфория, будто в Лиге чемпионов победили, а не в убогом чемпионате Газпрома. А в Европе из группы выползти не могли... Чемпионы липовые.

      4
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      ...
      Рейтинг: +468

      EVM > ЮНик 2 часа назад

      А. твои в Европе куда выползли?! Ану ка, напомни! У нас Кубок УЕФА есть, а у вас что???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Болотоход 3 часа назад

      Липовая ваза! Позор блеклым.

      5
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      Рейтинг: +14481

      Skull_Boy 3 часа назад

      Скорее подарили с таким судейством

      5
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      Рейтинг: +468

      EVM > Skull_Boy 2 часа назад

      Это вы со своими кривоногими футболерами, надеетесь на судейство, а мы берём и побеждаем! Зенит-Чемпион!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14481

      Skull_Boy > EVM 2 часа назад

      Ххаххахахахахах, твои прямые футболисты при нормальном судействе обсираются только так и особенно в играх против ЦСКА и Ростова, где последние 20 минут просто судья повод искали поставить пенальти, а как играет Зенит в Европе помним, как школьники из Бельгии учили играть профи из России или не выходы из самых легких групп, где даже Газмяс занял бы минимум 3е место

      2
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      Рейтинг: +468

      EVM > Skull_Boy 2 часа назад

      Я так понимаю, ты за ЦСКА топишь? Армейцев уважаю, поэтому не стану тебе писать неприятные словеса, но это не значит, что я под твоим бредом подписываюсь.

      0
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      Рейтинг: +5110

      Питерский князь > Skull_Boy 49 минут назад

      Спасибо за подарок!
      А вам, что подарили? Нюхать жопу нам?
      :))))

      0
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      Рейтинг: +5110

      Питерский князь 4 часа назад

      Мы чемпионы!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1396

      Болотоход > Питерский князь 3 часа назад

      Ага дырявые!!

      5
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      Рейтинг: +468

      EVM > Болотоход 2 часа назад

      Дедуля, накапай себе капелек, не нужно так нервничать, а то дядя инсульт постучит в дверь!

      2
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      Рейтинг: +5110

      Питерский князь > EVM 54 минуты назад

      Они фуфырики шкалят и друг другу плюсики ставят.
      Печтают нам ноги целовать!
      :)))

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      Рейтинг: +18177

      Barmaleushka > EVM 45 минут назад

      Инсульт - для него слишком почётно . Вот разрыв пукана в приступе зависти - более реальное развитие событий .

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