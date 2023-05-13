Ну наверное Зенит стал бы чемпионом и без судейской поддержки, наверное, но уж точно не в матче со Спартаком ... но очень хотелось что бы всё было красиво для Большого друга ВВП, так что "НУЖНО" поздравить Зенит с чемпионством и "преждевременными родами" )))
РПЛ провела церемонию награждения «Зенита» после матча 27-го тура между петербуржцами и «Краснодаром» (2:2).
«Зениту» вручили чемпионский кубок.
- «Зенит» оформил титул на прошлой неделе.
- Он стал для команды 5-м подряд.
- Всего у «Зенита» 10 чемпионств.