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  • «На этой позиции я как рыба в воде»: Обляков – о своей результативности в этом сезоне

«На этой позиции я как рыба в воде»: Обляков – о своей результативности в этом сезоне

13 мая 2023, 13:26
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему стал чаще забивать голы.

«Потому что я стал играть выше в полузащите, на сборах провeл все игры на этой позиции. В каких-то матчах играл слева, когда Зайнутдинов сломался, но тренерский штаб хочет, чтобы я играл ближе к атаке, там я, наверное, больше пользы всe-таки приношу.

Стало получаться, забивал и просто начал получать удовольствие от игры, я кайфую от этой позиции, чувствую себя как рыба в воде.

И с таким настроением, где-то забил, отдал голевую, приехал из сборной и получил эмоциональный всплеск. Захотелось играть ещe лучше, выплеснуть всю эту энергию в нужную сторону», – сказал Обляков.

  • Хавбек в этом сезоне забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
  • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (1)
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Таврида
1683979214
Карраскаль вылетел из обоймы, но Обляков его удачно заменил. Но все равно скамейка коротковата, замены только ослабляют команду, пусть Федотов все-таки найдет компромисс с Хорхе.
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