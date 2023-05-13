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    • «На этой позиции я как рыба в воде»: Обляков – о своей результативности в этом сезоне

    «На этой позиции я как рыба в воде»: Обляков – о своей результативности в этом сезоне

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему стал чаще забивать голы.

    «Потому что я стал играть выше в полузащите, на сборах провeл все игры на этой позиции. В каких-то матчах играл слева, когда Зайнутдинов сломался, но тренерский штаб хочет, чтобы я играл ближе к атаке, там я, наверное, больше пользы всe-таки приношу.

    Стало получаться, забивал и просто начал получать удовольствие от игры, я кайфую от этой позиции, чувствую себя как рыба в воде.

    И с таким настроением, где-то забил, отдал голевую, приехал из сборной и получил эмоциональный всплеск. Захотелось играть ещe лучше, выплеснуть всю эту энергию в нужную сторону», – сказал Обляков.

    • Хавбек в этом сезоне забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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