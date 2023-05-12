«Зенит» устроит чемпионский парад по улицам Петербурга после матча с «Краснодаром»

«Зенит» завтра не только проведет матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара», но и устроит чемпионский парад после игры.

«После церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправится на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами», – сообщил клуб.