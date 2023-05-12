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    • «Зенит» устроит чемпионский парад по улицам Петербурга после матча с «Краснодаром»

    «Зенит» устроит чемпионский парад по улицам Петербурга после матча с «Краснодаром»

    «Зенит» завтра не только проведет матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара», но и устроит чемпионский парад после игры.

    «После церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправится на чемпионском автобусе по специальному маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания, сделав пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами», – сообщил клуб.

    • Игра с «Краснодаром» начнется в 16:30 мск.
    • «Зенит» оформил 5-е чемпионство подряд на прошлой неделе.
    • Оно принесло «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.05.2023 18:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3976

      lordmrv 2 часа назад

      Так вроде гей-парады запрещены! как же бледно-голубым то разрешили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18164

      Barmaleushka > lordmrv 1 час назад

      В тарасофке ежедневные гей-парады с бдсм уклоном - норма жизни .
      А в С-Петербурге подобное запрещено , поэтому свинота и бесится .

      0
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      Рейтинг: +1374

      Болотоход 4 часа назад

      Липовый с душком парад!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5100

      Питерский князь > Болотоход 4 часа назад

      С душком, у тебя, завтрак, обед и ужин говноед.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18164

      Barmaleushka > Болотоход 4 часа назад

      За ежедневную вонь в сторону Зенита , о итогам года получишь премию - мешок желудей .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14640

      Алексей З 5 часов назад

      Какое счастье , Миллер появился !!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +5100

      Питерский князь > Алексей З 4 часа назад

      А вы пейте фуфырики и радуйтесь 4 строчке.
      :)))

      2
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