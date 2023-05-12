Хави определил замену для Бускетса в «Барселоне»

«Барселона» в связи со скорым уходом Серхио Бускетса начала поиск нового опорного полузащитника.
Главный тренер каталонцев Хави хочет видеть в своей команде Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».
Сумма отступных в контракте 24-летнего футболиста – 60 миллионов евро.
Сам Субименди заявил, что пока не собирается менять клуб.
«Я никогда не говорил, что хочу уйти, и ничего не делаю для этого. Только читаю новости.
Мне некомфортно от таких слухов. Лучшее, что я могу сделать, это остаться здесь», – сказал Субименди.
Источник: Fichajes