Хави определил замену для Бускетса в «Барселоне»

«Барселона» в связи со скорым уходом Серхио Бускетса начала поиск нового опорного полузащитника.

Главный тренер каталонцев Хави хочет видеть в своей команде Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Сумма отступных в контракте 24-летнего футболиста – 60 миллионов евро.

Сам Субименди заявил, что пока не собирается менять клуб.

«Я никогда не говорил, что хочу уйти, и ничего не делаю для этого. Только читаю новости.

Мне некомфортно от таких слухов. Лучшее, что я могу сделать, это остаться здесь», – сказал Субименди.