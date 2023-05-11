Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Оливейра объяснил, почему российские игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

    Оливейра объяснил, почему российские игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра объяснил нежелание российских футболистов уезжать в Европу.

    – Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.

    – Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад!

    У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.

    Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры.

    Новости по теме
    «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома 2
    «Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» 11
    Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2023 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2462

      docndoc 11 часов назад

      Как сказал один классик: " .. где тепло, там и родина,,"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8221

      nik55 12 часов назад

      чучело мог проще сказать----здесь платят хорошие деньги не напрягаясь а в Европе нужно пахать и доказывать что ты игрок а не фуфло

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SLADE2019 15 часов назад

      Кого в нормальные клубы звали, те поехали. Поэтому бодягу эту про стадионы и пр. гнать не надо.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5051

      neveldomha > SLADE2019 14 часов назад

      Кто в штаны наложил, тот и свалил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 