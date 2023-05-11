Оливейра объяснил, почему российские игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра объяснил нежелание российских футболистов уезжать в Европу.

– Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.

– Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад!

У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.

Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры.