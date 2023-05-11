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  • Оливейра объяснил, почему российские игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

Оливейра объяснил, почему российские игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

11 мая 2023, 13:55
4

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра объяснил нежелание российских футболистов уезжать в Европу.

– Насчет мечты уехать в Европу существует такое мнение: нет смысла уезжать из одного из лучших городов мира, из очень богатой команды с прекрасными условиями.

– Полностью согласен! Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад!

У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.

Да, мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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SLADE2019
1683802765
Кого в нормальные клубы звали, те поехали. Поэтому бодягу эту про стадионы и пр. гнать не надо.
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nik55
1683811109
чучело мог проще сказать----здесь платят хорошие деньги не напрягаясь а в Европе нужно пахать и доказывать что ты игрок а не фуфло
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docndoc
1683815019
Как сказал один классик: " .. где тепло, там и родина,,"
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