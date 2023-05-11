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    • Легионер «Химок»: «Хочу российский паспорт – чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

    Легионер «Химок»: «Хочу российский паспорт – чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

    Защитник «Химок» Никола Антич ответил, хочет ли он стать гражданином России.

    – Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?

    – Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.

    Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?

    • 29-летний Антич перешел в «Химки» в феврале.
    • Серб провел 7 матчей.
    • Малком и Клаудиньо стали гражданами России в конце зимы.

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 15 часов назад

      Чем ты хуже?
      Ты в Химках!
      :))))
      Лошара!

      0
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      Рейтинг: +207

      timon2401 17 часов назад

      сначало облезать надо у Мюллера и лишь потом гражданство РФ!!

      0
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      Рейтинг: +5311

      PAREVG. 17 часов назад

      Ты лучше, ты - белый!!!!

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      Рейтинг: +462

      НикКин 18 часов назад

      А я хочу чтоб вы 5 лет прожили сначала в стране а потом паспорт получали

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