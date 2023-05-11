Легионер «Химок»: «Хочу российский паспорт – чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

Защитник «Химок» Никола Антич ответил, хочет ли он стать гражданином России.

– Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?

– Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.

Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?