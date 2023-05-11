Легионер «Химок»: «Хочу российский паспорт – чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

Чем ты хуже?
Ты в Химках!
:))))
Лошара!
Защитник «Химок» Никола Антич ответил, хочет ли он стать гражданином России.
– Некоторые легионеры приезжают в Россию и получают российский паспорт. А вы задумывались о паспорте РФ?
– Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает.
Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?
- 29-летний Антич перешел в «Химки» в феврале.
- Серб провел 7 матчей.
- Малком и Клаудиньо стали гражданами России в конце зимы.