«Зенит» анонсировал церемонию награждения команды по случаю чемпионства

«Зенит» подтвердил, что церемония награждения команды состоится после матча с «Краснодаром».
«Подтверждаем официально: церемония награждения чемпионов РПЛ пройдет в субботу.
В программе – золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых еще расскажем)!» – говорится в анонсе.
- «Зенит» стал чемпионом России в воскресенье благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
- Для них это 5-й титул подряд и 10-й в истории.
- Петербуржцы примут «Краснодар» в 27-м туре РПЛ, начало субботнего матча – в 16:30 мск.
Источник: телеграм-канал «Зенита»