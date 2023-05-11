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    • «Зенит» анонсировал церемонию награждения команды по случаю чемпионства

    «Зенит» анонсировал церемонию награждения команды по случаю чемпионства

    «Зенит» подтвердил, что церемония награждения команды состоится после матча с «Краснодаром».

    «Подтверждаем официально: церемония награждения чемпионов РПЛ пройдет в субботу.

    В программе – золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых еще расскажем)!» – говорится в анонсе.

    • «Зенит» стал чемпионом России в воскресенье благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
    • Для них это 5-й титул подряд и 10-й в истории.
    • Петербуржцы примут «Краснодар» в 27-м туре РПЛ, начало субботнего матча – в 16:30 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    11.05.2023 07:55
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