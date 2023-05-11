«Зенит» анонсировал церемонию награждения команды по случаю чемпионства

«Зенит» подтвердил, что церемония награждения команды состоится после матча с «Краснодаром».

«Подтверждаем официально: церемония награждения чемпионов РПЛ пройдет в субботу.

В программе – золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых еще расскажем)!» – говорится в анонсе.