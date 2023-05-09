Карпукас назвал игрока, с которым хочет обменяться футболками

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, с каким футболистом хочет обменяться футболками.

– Ты дебютировал за «Локо» всего год назад, но уже являешься стопроцентным игроком основы. Что это для тебя значит?

– Я буду это доказывать каждую тренировку, каждую игру, чтобы выходить в стартовом составе на каждый матч.

– Следующий домашний матч у нас будет против «Факела», где играет твой друг Женя Морозов. Ждeшь встречи?

– Конечно. И жду, чтобы обменяться с ним футболками.