«Не знаю, что я ему сделал»: Зобнин отреагировал на критику Орлова

Стоит ли на это обращать внимание Рома. Орлов всегда отличался своими язвительными выступлениями против игроков Спартака.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на критику в свой адрес со стороны комментатора Геннадия Орлова.
– Вас регулярно критикует комментатор Орлов, это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?
– Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит.
- Зобнин забил 4 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах РПЛ.
- Он играет за «Спартак» с 2016 года.