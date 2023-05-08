«Не знаю, что я ему сделал»: Зобнин отреагировал на критику Орлова

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на критику в свой адрес со стороны комментатора Геннадия Орлова.

– Вас регулярно критикует комментатор Орлов, это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?

– Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит.