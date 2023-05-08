Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Не знаю, что я ему сделал»: Зобнин отреагировал на критику Орлова

    «Не знаю, что я ему сделал»: Зобнин отреагировал на критику Орлова

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на критику в свой адрес со стороны комментатора Геннадия Орлова.

    – Вас регулярно критикует комментатор Орлов, это произошло и перед матчем с «Зенитом». Это немного удивило. Как к этому относитесь?

    – Он просто меня не любит. Всегда жестко по мне проходится. Не знаю, что я ему сделал. Уже привык. Его мнение для меня ничего не значит.

    • Зобнин забил 4 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах РПЛ.
    • Он играет за «Спартак» с 2016 года.

    Новости по теме
    Орлов: «Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрит вся страна, это российское Эль Класико!» 15
    Орлов: «Игра Соболева – это разгильдяйство» 28
    Орлов: «Дзюба – лучший весной в РПЛ? Это доказывает, что наш футбол деградировал» 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2023 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101432

      zigbert 15 часов назад

      Стоит ли на это обращать внимание Рома. Орлов всегда отличался своими язвительными выступлениями против игроков Спартака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +914

      Аvеngеr > zigbert 12 часов назад

      Только против игроков Спартака?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3972

      lordmrv 16 часов назад

      Маразматик он старый и ни кого не любит. Хорошо что ещё помнит, как самого зовут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6444

      Давид59 17 часов назад

      Рома стал соучастником "нечестно забитого гола". Провоцировал Кузяева, за что и получил от него локтём. За это его Геннадий Сергеевич и не любит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfdfs 17 часов назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида > Таврида 17 часов назад

      "сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru". Сайт Королевские Яйца, бггг. Ты онанист-гей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1206

      ВасяК 17 часов назад

      Роман, не обращай внимание на маразматика!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 