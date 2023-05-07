Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию»

Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию»

7 мая 2023, 21:58
13

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в РПЛ. Петербуржцы сегодня обыграли «Спартак» (3:2) и гарантировали первое место.

«Поздравляю «Зенит» с пятым подряд чемпионством и исторической второй звездой!

С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча «Зенита» и «Спартака» – это еще одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. Мы тоже привыкли к аншлагам в «Ледовом», и эта невероятная поддержка здорово помогает побеждать.

СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», – написал Ротенберг.

  • «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
  • Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.

Еще по теме:
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1683486144
Ключевые слова,с помощью газпрома,т.е. его денег и только.
Ответить
ySS
1683486898
С помощью милера, т.е. гаспрома удалось добиться чемпионства в этом сезоне. С чем можно поздравить главу гасведомства. Жаль только, что и мне пришлось внести вклад в эту "победу"...
Ответить
ivany4
1683487259
Тонко по-тролить и лизнуть тоже надо уметь.))
Ответить
lordmrv
1683489237
У нас власть - династия, уйдет эта династия, Зенит опустится в свой удел.
Ответить
erybov1965
1683490071
Администраций, а где мой комментарий.Или вам моя правда не понравилась.Ведь я ничего не нарушил. Или Ротенберг ваш руководитель?
Ответить
cehgurka
1683498087
Кто спрашивал про сервис, с которым Владимир поднял вчера более 300К, то в любом поиске ищите по фразе: серебряный прогноз. Выходит на первом месте. Работают с 2013 года!
Ответить
VVM1964
1683499424
Комментарий удален.
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
2
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+