Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в РПЛ. Петербуржцы сегодня обыграли «Спартак» (3:2) и гарантировали первое место.

«Поздравляю «Зенит» с пятым подряд чемпионством и исторической второй звездой!

С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча «Зенита» и «Спартака» – это еще одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. Мы тоже привыкли к аншлагам в «Ледовом», и эта невероятная поддержка здорово помогает побеждать.

СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», – написал Ротенберг.