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    • Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию»

    Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию»

    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в РПЛ. Петербуржцы сегодня обыграли «Спартак» (3:2) и гарантировали первое место.

    «Поздравляю «Зенит» с пятым подряд чемпионством и исторической второй звездой!

    С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

    Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

    Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча «Зенита» и «Спартака» – это еще одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. Мы тоже привыкли к аншлагам в «Ледовом», и эта невероятная поддержка здорово помогает побеждать.

    СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», – написал Ротенберг.

    • «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
    • Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.

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    Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга

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    07.05.2023 21:58
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      cehgurka 11 часов назад

      Кто спрашивал про сервис, с которым Владимир поднял вчера более 300К, то в любом поиске ищите по фразе: серебряный прогноз. Выходит на первом месте. Работают с 2013 года!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      erybov1965 13 часов назад

      Администраций, а где мой комментарий.Или вам моя правда не понравилась.Ведь я ничего не нарушил. Или Ротенберг ваш руководитель?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14588

      Алексей З > erybov1965 13 часов назад

      Здесь не принято ругать Газпром.
      ГЫГЫГЫГЫГЫГЫГЫ
      Пи...ры они.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34183

      VVM1964 > Алексей З 11 часов назад

      Одна шайка-лейка ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      erybov1965 > Алексей З 4 часа назад

      Я не знал,по-моему все силы направлены на последующие минимум 2 чемпионства Зенита,ведь в 2025 году-100 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3967

      lordmrv 13 часов назад

      У нас власть - династия, уйдет эта династия, Зенит опустится в свой удел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3967

      lordmrv > lordmrv 13 часов назад

      Хотя... сама то она вряд ли уйдет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10762

      ivany4 14 часов назад

      Тонко по-тролить и лизнуть тоже надо уметь.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34183

      VVM1964 > VVM1964 11 часов назад

      Уже можно и откровенно, и взасос (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5991

      ySS 14 часов назад

      С помощью милера, т.е. гаспрома удалось добиться чемпионства в этом сезоне.
      С чем можно поздравить главу гасведомства.
      Жаль только, что и мне пришлось внести вклад в эту "победу"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      erybov1965 14 часов назад

      Ключевые слова,с помощью газпрома,т.е. его денег и только.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +887

      sined1951 > erybov1965 14 часов назад

      Сынок! А где ты видел, что бы сейчас без денег добивались спортивных результатов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      erybov1965 > sined1951 14 часов назад

      Папа и я о том же,но это путь в никуда,особенно для нашего спорта.Это не спорт,а бизнес.Так давайте так и называть,что спорт-это политика и бизнес.

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