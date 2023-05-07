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    • Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

    Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

    «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и гарантировал себе первое место в РПЛ.

    После игры генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев спустился в раздевалку поздравить команду и сообщить размер премиальных.

    «Сегодня двойные. А если обыгрываем «Краснодар», то за сегодня 50, и за Краснодар 50», – сказал Медведев.

    • «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
    • Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.

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    Источник: Sport24

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    07.05.2023 21:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      cehgurka 11 часов назад

      Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. МАТЧ ТВ о них говорит.

      1
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      Рейтинг: +5044

      neveldomha 11 часов назад

      Не наиграли сегодня на премиальные. Особенно защита. Все мячи на угловых прострали, движения ноль. Сантос просто сдал, Родригао вообще за мячом не прыгнуть, Ренан уже в молодёжки Бразилии, некогда ему о Зените думать. Пропесочить из надо и наказать финансово. Единственный игрок,скоторый сегодня умирал на поле - это Клаудинио. Об остальных этого не скажешь.

      2
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 12 часов назад

      Этот чел.......

      0
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 14 часов назад

      Размер премиальных судьям останется тайной (((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1738

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 13 часов назад

      и Кухуяну - дв.ойные "премиашки", тоже 50, бом.жи - самый коррумпированный клуб РПЛ!

      1
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      Рейтинг: +1436

      x-x-x-x-x 14 часов назад

      Главное судьям не забудьте так как они больше заслужили.
      Без них даже с таким составом не смогли бы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3967

      lordmrv 14 часов назад

      А селихову?

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      Рейтинг: +5991

      ySS 14 часов назад

      50... это евроденег?)

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      Рейтинг: +885

      rac531 > ySS 13 часов назад

      Ясное дело, что в ЕВРО)
      Не думаю, что в биткоинах.
      Хотя, ...

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