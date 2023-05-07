Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и гарантировал себе первое место в РПЛ.

После игры генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев спустился в раздевалку поздравить команду и сообщить размер премиальных.

«Сегодня двойные. А если обыгрываем «Краснодар», то за сегодня 50, и за Краснодар 50», – сказал Медведев.