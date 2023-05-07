Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

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«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и гарантировал себе первое место в РПЛ.
После игры генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев спустился в раздевалку поздравить команду и сообщить размер премиальных.
«Сегодня двойные. А если обыгрываем «Краснодар», то за сегодня 50, и за Краснодар 50», – сказал Медведев.
- «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
- Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.