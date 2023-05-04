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    • «Мелкие люди»: Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ»

    «Мелкие люди»: Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ»

    Неймар поддержал критику в адрес фанатов «ПСЖ» после их призывов продать футболиста.

    Бразилец лайкнул видео в инстаграме, в котором болельщики «ПСЖ» назвали «мелкими» людьми, лишенными «величия». Также в видео утверждалось о проблемах «ПСЖ» с менталитетом.

    • Болельщики «ПСЖ» добиваются ухода Неймара из команды.
    • Накануне фанаты пришли к дому 31-летнего футболиста.
    • Они скандировали: «Неймар, убирайся!».

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 1 час назад

      Неймар не фонтан, но болелы ПСЖ даже Месси затравили. Кто за них вообще играть будет? ПСЖ какой-то эксклюзивный клуб, куда топ-игроки стремятся? Только за деньги, не за результат, и то не все и с условиями.

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