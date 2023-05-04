«Мелкие люди»: Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ»

Неймар поддержал критику в адрес фанатов «ПСЖ» после их призывов продать футболиста.

Бразилец лайкнул видео в инстаграме, в котором болельщики «ПСЖ» назвали «мелкими» людьми, лишенными «величия». Также в видео утверждалось о проблемах «ПСЖ» с менталитетом.