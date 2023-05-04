«Мелкие люди»: Неймар лайкнул пост с критикой фанатов «ПСЖ»

Неймар не фонтан, но болелы ПСЖ даже Месси затравили. Кто за них вообще играть будет? ПСЖ какой-то эксклюзивный клуб, куда топ-игроки стремятся? Только за деньги, не за результат, и то не все и с условиями.
Неймар поддержал критику в адрес фанатов «ПСЖ» после их призывов продать футболиста.
Бразилец лайкнул видео в инстаграме, в котором болельщики «ПСЖ» назвали «мелкими» людьми, лишенными «величия». Также в видео утверждалось о проблемах «ПСЖ» с менталитетом.
- Болельщики «ПСЖ» добиваются ухода Неймара из команды.
- Накануне фанаты пришли к дому 31-летнего футболиста.
- Они скандировали: «Неймар, убирайся!».