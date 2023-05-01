«Питается топливом из слез хейтеров»: РПЛ представила Дзюбу в образе Скорпиона

Уф... Я уж думал любимый "Мортал комбат" замарали. А тут всё по делу - в "Человеке пауке" Скорпион - отрицательный персонаж.
РПЛ представила нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в образе супергероя Скорпиона.
«Встречайте нового супергероя: Скорпион врывается в РПЛ.
Отличительные черты: питается топливом из слeз хейтеров, умеет забивать самые разные голы, хорош на послематчевых интервью», – написала пресс-служба РПЛ.
- 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
- Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.