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    • «Питается топливом из слез хейтеров»: РПЛ представила Дзюбу в образе Скорпиона

    «Питается топливом из слез хейтеров»: РПЛ представила Дзюбу в образе Скорпиона

    РПЛ представила нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в образе супергероя Скорпиона.

    «Встречайте нового супергероя: Скорпион врывается в РПЛ.

    Отличительные черты: питается топливом из слeз хейтеров, умеет забивать самые разные голы, хорош на послематчевых интервью», – написала пресс-служба РПЛ.

    • 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
    • Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    01.05.2023 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 1 мая, 17:55

      Уф... Я уж думал любимый "Мортал комбат" замарали. А тут всё по делу - в "Человеке пауке" Скорпион - отрицательный персонаж.

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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Добрый Бобер 1 мая, 20:34

      Мортал комбат вещь.
      Смотришь фиььм и бац Дзюба... всю рочь будут кошмары мучать.
      :)))

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      Рейтинг: +494

      Alejandrrro 1 мая, 17:53

      Скорпион, у которого в руке /хвост/?

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