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    «Реал» готов продать защитника, купленного за 48 миллионов

    Левый защитник «Реала» Ферлан Менди близок к уходу из команды.

    Мадридский клуб готов продать игрока предстоящим летом в случае поступления хорошего предложения.

    За ситуацией с будущим 27-летнего француза следят в АПЛ.

    • «Реал» в 2019 году купил Менди за 48 миллионов евро.
    • В этом сезоне фулбек сделал 1 ассист в 25 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2025-го.

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    Источник: Madrid Xtra

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    01.05.2023 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      trhrj54 1 мая, 13:25

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 1 мая, 12:00

      Спартаку бы не помешал

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