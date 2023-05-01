«Реал» готов продать защитника, купленного за 48 миллионов

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Левый защитник «Реала» Ферлан Менди близок к уходу из команды.
Мадридский клуб готов продать игрока предстоящим летом в случае поступления хорошего предложения.
За ситуацией с будущим 27-летнего француза следят в АПЛ.
- «Реал» в 2019 году купил Менди за 48 миллионов евро.
- В этом сезоне фулбек сделал 1 ассист в 25 матчах.
- Его контракт с клубом действует до лета 2025-го.