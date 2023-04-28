Игрок «Факела» Гонгадзе: «Подарил «Динамо» на 100 лет 2 гола»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). У него дубль.

– Каково обыгрывать соперников в праздник?

– Праздник. Сумасшедшая атмосфера. «Динамо» поздравляем со столетием.

– Что-то им подарили?

– Два гола.

– Вам не стыдно?

– Нет. Нам не стыдно. Нам нужнее.