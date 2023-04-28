Игрок «Факела» Гонгадзе: «Подарил «Динамо» на 100 лет 2 гола»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). У него дубль.
– Каково обыгрывать соперников в праздник?
– Праздник. Сумасшедшая атмосфера. «Динамо» поздравляем со столетием.
– Что-то им подарили?
– Два гола.
– Вам не стыдно?
– Нет. Нам не стыдно. Нам нужнее.
- «Динамо» ознаменовало матч празднованием столетия.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- «Факел» отдалился от зоны переходных матчей.
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