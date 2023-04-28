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    Игрок «Факела» Гонгадзе: «Подарил «Динамо» на 100 лет 2 гола»

    Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0). У него дубль.

    – Каково обыгрывать соперников в праздник?

    – Праздник. Сумасшедшая атмосфера. «Динамо» поздравляем со столетием.

    – Что-то им подарили?

    – Два гола.

    – Вам не стыдно?

    – Нет. Нам не стыдно. Нам нужнее.

    • «Динамо» ознаменовало матч празднованием столетия.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • «Факел» отдалился от зоны переходных матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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