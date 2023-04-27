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    ЦСКА не вернет Языджи по четырем причинам

    ЦСКА не собирается возвращать полузащитника Юсуфа Языджи.

    Московский клуб принял такое решение по четырем причинам.

    • сложный характер
    • травматичность
    • высокая стоимость и зарплата
    • несовместимость со схемой команды

    Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года. Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах. Клуб не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17478

      Garrincha58 19 минут назад

      и без него есть кому играть и по меркам РПЛ недурно играют им бы лучше забивного напа и одного приличного ц.защитника и ЦСКА тогда будет всех иметь

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      Рейтинг: +1217

      Болотоход 38 минут назад

      РЖУ не могу!

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      Рейтинг: +4525

      fakeid > Болотоход 23 минуты назад

      7 мая поржём! с гы-гы и и-го-го, когда вас лошади обскачут!

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