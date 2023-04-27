ЦСКА не вернет Языджи по четырем причинам

и без него есть кому играть и по меркам РПЛ недурно играют им бы лучше забивного напа и одного приличного ц.защитника и ЦСКА тогда будет всех иметь
ЦСКА не собирается возвращать полузащитника Юсуфа Языджи.
Московский клуб принял такое решение по четырем причинам.
- сложный характер
- травматичность
- высокая стоимость и зарплата
- несовместимость со схемой команды
Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года. Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах. Клуб не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.