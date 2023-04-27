ЦСКА не вернет Языджи по четырем причинам

ЦСКА не собирается возвращать полузащитника Юсуфа Языджи.

Московский клуб принял такое решение по четырем причинам.

сложный характер

травматичность

высокая стоимость и зарплата

несовместимость со схемой команды

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года. Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах. Клуб не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.