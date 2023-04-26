Четыре игрока «Барселоны» против возвращения Месси

В составе «Барселоны» есть несогласные с потенциальным возвращением нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ». Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на El Nacional.

Против выступают следующие игроки:

Марк-Андре тер Стеген – в ссоре с Месси в 2021 года;

Роберт Левандовски – не хочет расставаться со статусом главной звезды команды;

Усман Дембеле – видит в Лео прямого конкурента за позицию;

Ансу Фати – ему придется отказаться от 10-го номера.

Не исключено, что в команде есть и другие футболисты, которые не хотят видеть Месси.