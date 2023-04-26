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    Четыре игрока «Барселоны» против возвращения Месси

    В составе «Барселоны» есть несогласные с потенциальным возвращением нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ». Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на El Nacional.

    Против выступают следующие игроки:

    Не исключено, что в команде есть и другие футболисты, которые не хотят видеть Месси.

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    Источник: Sports.ru

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    26.04.2023 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +220

      Эмом 49 минут назад

      Кто блин серьезно думает что вышеперечисленные может быть поводом чтобы для невозвращение Месси ?

      0
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      Рейтинг: +763

      rammax fcsm 1 час назад

      эта шушера все вместе не стоят и ногтя на мизинце ГЕНИЯ....

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