В «Спартак» может приехать атакующий полузащитник из Парагвая

11 матчей - 6 голов, показатели среднего нападающего РПЛ.))
Дайте закончится чемпионату. Интриги, сплетни, расследования - потом, когда футбольные болельщики уйдут на перерыв. Для тролей и хейтеров тогда и начнете печатать такие "новости".
Кто бы сюда зашел, если бы в заголовке не упомянули Спартак.
«Спартак» уже готовит летнюю трансферную кампанию. Клуб рассматривает 27-летнего атакующего полузащитника аргентинского «Расинга» Матиаса Рохаса.
Помимо парагвайца у «Спартака» есть и другие кандидаты на позицию.
- Рохас стоит 5 миллионов евро.
- У него контракт до лета.
- В сезоне чемпионата Аргентины у Рохаса 11 матчей, 6 голов.