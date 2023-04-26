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    • В «Спартак» может приехать атакующий полузащитник из Парагвая

    В «Спартак» может приехать атакующий полузащитник из Парагвая

    «Спартак» уже готовит летнюю трансферную кампанию. Клуб рассматривает 27-летнего атакующего полузащитника аргентинского «Расинга» Матиаса Рохаса.

    Помимо парагвайца у «Спартака» есть и другие кандидаты на позицию.

    • Рохас стоит 5 миллионов евро.
    • У него контракт до лета.
    • В сезоне чемпионата Аргентины у Рохаса 11 матчей, 6 голов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10738

      ivany4 2 часа назад

      11 матчей - 6 голов, показатели среднего нападающего РПЛ.))
      Дайте закончится чемпионату. Интриги, сплетни, расследования - потом, когда футбольные болельщики уйдут на перерыв. Для тролей и хейтеров тогда и начнете печатать такие "новости".
      Кто бы сюда зашел, если бы в заголовке не упомянули Спартак.

      2
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      Рейтинг: +1058

      SLADE2019 3 часа назад

      Уже привезли из Парагвая защитника. Будут искать теперь куда и каким образом его сплавить. Оборону укрепляйте, нелюди вы, больше никто. Для РПЛ атакующая линия у Спартака не топ, но вполне приемлемая, с защитой беда. Маразм какой то творится.

      5
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      Рейтинг: +29396

      JTherry 3 часа назад

      парагваец-атакующий полузащитник, выступающий в чемпионате Аргентины - 6 голов за 11 матчей, маловато будет...)

      2
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      Рейтинг: +9049

      vladik12 > JTherry 2 часа назад

      Для низового чемпионата Аргентины - очень неплохо.

      1
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