В «Спартак» может приехать атакующий полузащитник из Парагвая

«Спартак» уже готовит летнюю трансферную кампанию. Клуб рассматривает 27-летнего атакующего полузащитника аргентинского «Расинга» Матиаса Рохаса.

Помимо парагвайца у «Спартака» есть и другие кандидаты на позицию.